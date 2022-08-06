«Помню день, когда я даже испугалась». Валерия Гонтарева — о решениях Нацбанка, курсе гривны и «зонтике» в $40 млрд. Интервью НВ 6 августа, 10:05 Эксклюзив НВ Увеличивая пирог: экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева призывает государство позаботиться о возможностях для малого и среднего бизнеса, а также дать бизнесу возможность стать полноправным участником поствоенного восстановления. (Фото:REUTERS/Simon Dawson)

Валерия Гонтарева, живущая в Лондоне экс-глава Нацбанка Украины, рассматривает два сценария будущего для отечественной экономики — если война закончится быстро и если затянется, и подсчитывает, в какие суммы это выльется

Напряжение в украинской экономике с каждым месяцем войны закономерно нарастает вместе с тревогами государства по поводу бюджетного дефицита. В свою очередь граждане обеспокоены высоким курсом доллара по отношению к гривне, а бизнес — высокой процентной ставкой НБУ.

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О том, как Украина реагирует на вызовы войны и чего ожидать, если война затянется, с НВ беседует экс-глава Национального Банка Украины, а сегодня преподаватель Лондонской школы экономики Валерия Гонтарева.

— Как сегодня могут выглядеть эффективные пути финансирования бюджетного дефицита в Украине? Мы видим, что международные деньги покрывают пока только половину его нужд. Какой путь выхода из ситуации видите вы?

— Я понимаю всю сложность нынешнего положения, но помню, кажется, это было в мае, у нас соотношение того, что вкладывал Нацбанк в бюджет, а что добавляли международные партнеры составляло даже не 50% на 50%, а 60% на 40%, где 60% профинансировал Нацбанк. Помню один день, когда я даже испугалась. Тогда было выкуплено ценных бумаг на 70 млрд грн., при этом на помощь военнослужащим и армии пошло сразу 63 млрд грн. Видимо, это напугало и Нацбанк, глава которого сразу же выступил с заявлением, что такие шаги подорвут финансовую стабильность, стали бить во все колокола, и международная помощь пошла уже более равномерными траншами.

Сейчас у нас финансирование бюджета 50% на 50%. Да, не 25% от Нацбанка, как я изначально думала, но это не так опасно хотя бы потому, что наши западные партнеры задекларировали хорошие объемы помощи. Европа заявила о 9 млрд евро финансовой помощи Украине, и полмиллиарда уже выплатили. Более того, НБУ совершенно правильно увеличил учетную ставку до 25%.

Единственная моя критика, не публичная понятно, что, подняв расчетную ставку до 25%, НБУ сразу же не изменили курс. Он оставался 29,7 грн. за $1. Жизнь с таким курсом длилась около месяца, резервы Нацбанка расходовались совсем не рационально, и это было совсем неправильно.

В условиях войны, когда государству важно сохранить финансовую стабильность и не скатиться в пропасть, важен комплекс мер — поднятие ставки и одновременно коррекция курса, ведь к тому времени уже существовал курс 36,6 грн. за $1, а НБУ не торопился поднимать курс ожидая, что и Минфин включится своими действиями в решение ситуации, а именно вернет импортные пошлины, перейдет на рыночное формирование собственных финансовых инструментов. Выйдет с объявлением о реструктуризации долгов, а они до последнего тянули. Понять поведение Минфина было совершенно невозможно, и это влияло негативно на все остальные процессы.

Сейчас Минфин наконец-то объявил репрофайлинг долгов, стал поднимать ставки по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), и их нужно доводить до рыночных ставок, чтобы убить инфляцию.

Короткий ответ: ситуация была гораздо страшнее пару месяцев назад. Она могла бы сейчас быть гораздо лучше, не будь многих нерациональных утечек резервов, а также, если бы НБУ и Минфин работали в одной связке и разумно планировали общую политику. Тем более, все инструменты, еще со времен работы моей и Наталии Яресько, для такого сотрудничества есть.

— Давайте поговорим и об учетной ставке в 25%, бизнес ее критикует, говоря о замораживании экономики. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Бизнес абсолютно прав, когда спрашивает — а как же нам выжить? Самое большое кредитование для малого и среднего бизнеса шло по программе льготных кредитов 5−7−9%. Сейчас не идет. Банки не хотят брать на себя риски войны, имея при этом около 230 млрд грн. свободной ликвидности. Как можно решить ситуацию?

В конце мая, когда у нас в Лондоне была конференция по плану Маршалла, я посмотрела, какие возможности в нынешних условиях создаются в Украине для малого и среднего бизнеса, и увидела, что никто ничего не делал. Более того, даже ЕБРР, а это наибольший кредитор для частного бизнеса в Украине, сказал, что выделил дополнительный $1 млрд Украине, но пообещал его главным образом Укрзализныце, Укрэнерго и НАК Нафтогазу. Была очень небольшая программа для малого и среднего бизнеса, всего через два банка, кажется, через ПроКредит банк и OTP.

Очевидно, что тут надо было что-то делать, потому мы сделали рабочую группу для поддержки бизнеса Business support program, результаты ее работы мы отправляем как украинскому правительству, так и донорам, международным бизнес-институциям. Потому что общая цель, не только для нас, но и для украинского государства, бизнеса — нарабатывать новые инструменты, которых требует война и очень специфическое положение украинского бизнеса.

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