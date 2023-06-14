СМИ узнали причину суицида украинского генерала, который застрелился после начала полномасштабного вторжения РФ 14 июня, 12:55 Залужный рассказал о самоубийстве одного из генералов в интервью западным СМИ в конце 2022 года (Фото:ОП)

Генерал, который совершил суицид после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, находился в тяжелом психологическом состоянии, пишет ВВС Украина.

Издание напоминает, что об инциденте рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в одном из интервью западным СМИ в конце 2022 года.

Тогда он заявил, что с начала большой войны уволил десять генералов, потому что они не справлялись. Еще один застрелился.

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«ВВС не получила ответов на запрос о личных данных этих генералов. На условиях анонимности источники сообщили, что в ситуации с суицидом речь шла не об измене, а скорее о тяжелом психологическом состоянии того человека», — говорится в материале.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный с 24 февраля 2022 вынужден принимать тяжелые и оперативные решения, чтобы противостоять российскому вторжению и защищать Украину.

С начала полномасштабного вторжения РФ он дал лишь несколько интервью иностранным журналистам и только одно видеоинтервью — украинским СМИ.