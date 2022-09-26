Залужный рассказал, как ВСУ заманивали россиян в ловушку в первые дни войны 26 сентября, 17:26 Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в первые дни полномасштабного вторжения украинские войска заманивали российских оккупантов вглубь Украины, чтобы эффективнее уничтожать войска РФ и их логистику.

Об этом он рассказал в интервью Time.

Залужный сообщил, что утром 24 февраля в день полномасштабного вторжения у него было две стратегические цели для обороны Украины.

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«Мы не могли позволить Киеву пасть. А на всех остальных направлениях мы должны были пролить их кровь, даже если в некоторых местах это потребовало бы потери территории», — сказал главнокомандующий.

Он подчеркнул, что цель ВСУ состояла в том, чтобы позволить россиянам продвинуться вперед, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу. К шестому дню вторжения Залужный пришел к выводу, что это работает. Он напомнил, что россияне не смогли захватить аэропорты вблизи Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы оставить незащищенными линии снабжения.

Также Залужный рассказал, что глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли спрашивал его об эвакуации из Киева в более безопасное место.

«Для меня война началась в 2014 году… Я не бежал тогда и не собираюсь бежать сейчас», — ответил американскому генералу Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ был удивлен промахами России.

«Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил», — сказал он.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 57 200 своих военных, за минувшие сутки — 500. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях. Также оккупанты лишились более 14 500 единиц техники.

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