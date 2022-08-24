Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости, опубликовав мотивирующее видео 24 августа, 10:36 Валерий Залужный подчеркнул, что за Независимость необходимо бороться (Фото:Минобороны)

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости.

В своем посте в Facebook он поблагодарил защитников страны за их усилия в борьбе с российскими захватчиками и почтил память погибших героев.

«Как можно ощутить независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающийся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость — это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти. Независимость имеет голос. Это голос предков. Они гибли в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй. Это крик матерей, хоронящих своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных жилищ. Голос наших детей, не выбиравших время и место рождения, но которым пришлось жить во время Великой войны. Независимость возможна только когда есть люди, готовые за нее бороться», — подчеркнул Залужный.

Видео дня

Кроме того, он опубликовал мотивирующий ролик, посвященный украинцам, защищающим свою страну от кремлевской агрессии.

Празднование 31-й годовщины Независимости Украины в 2022-м проходит не только в условиях войны с РФ, но и угрозы новых провокаций со стороны Кремля против мирного населения, в связи с чем массовые мероприятия по случаю праздника было решено не проводить.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Наталья Гуменюк 21 августа сообщила, что российские войска накануне увеличили количествобоевых кораблей с крылатыми ракетами Калибр в Черном море.

О планах РФ нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным учреждениям подтвердило со ссылкой на данные разведки и агентство Reuters, а посольство США из-за данных угроз призвало своих граждан покинуть Украину.

В свою очередь президент страны Владимир Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества российских ракетных ударов на День Независимости.

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