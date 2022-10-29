Залужный поблагодарил США за военную помощь и назвал основные задачи Сил обороны 29 октября, 00:09 Залужный отметил, что противник на фронте успеха не имеет, а оборонная операция ВСУ выполняется успешно (Фото:Валерій Залужний/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с генералом Марком Милли поблагодарил США за военную помощь. Он также назвал основные задачи Сил обороны.

«Каждый телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли я начинаю со слов благодарности лично генералу, президенту Байдену и всему американскому народу за помощь, благодаря которой мы продолжаем борьбу», — пишет он в Telegram.

Видео дня

Залужный отметил, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на следующих ключевых задачах:

освободить оккупированные территории,

не допустить захвата врагом новых участков,

обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны,

продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

«Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и соответственно атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом», — подчеркнул главнокомандующий.

Ранее Пентагон сообщил о новом пакете помощи для Украины на 275 млн долларов, который включает снаряды для РСЗО HIMARS и 125 автомобилей Humvee.