Пацкан объявил о своей отставке с поста главы Счетной палаты после получения подозрения от НАБУ 16 ноября, 15:25 Пацкан заявил, что не будет принимать участия в политических разборках (Фото:Валерий Пацкан/Facebook)

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан написал заявление об отставке с руководящей должности. Вручение ему подозрения НАБУ он назвал «политическими разборками».

По его словам, Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной и правоохранительной сфере, а также в сфере безопасности.

«Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С „гостинцем“ — вручили подозрение мне как инициатору проверки», — отметил он.

Видео дня

Пацкан заявил о политических разборках.

«Закрывать глаза на бессмысленное использование средств — преступно. А устраивать политические разборки — низко. Я не буду участвовать в этом. Потому что присягал народу Украины. Не кабинетом. А народу. Написал заявление об отставке», — резюмировал он.

24 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье бывшему нардепу, который на данный момент занимает руководящий пост в Счетной палате. В движении Чесно заявили, что речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

По данным Чесно, в собственности Пацкана есть квартира в новостройке в Печерском районе Киева.

Активисты отмечают, что проблемой по делу может стать то, что срок его давности истекает уже в марте 2023 года, поскольку Пацкану инкриминировано нетяжкое преступление. К этому времени детективы должны завершить расследование, а суд — принять окончательное решение.

4 ноября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Пацкан написал заявление об отставке с поста главы Счетной палаты после сообщения ему о подозрении. Сам экс-нардеп тогда не прокомментировал ни подозрение, ни информацию об отставке.

Валерий Пацкан был нардепом 8 созыва Верховной Рады. С марта 2018 года — глава Счетной палаты Украины.