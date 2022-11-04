Глава Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке после получения подозрения от НАБУ — нардеп 4 ноября, 11:14 Сам Пацкан пока не подтвердил информацию об отставке (Фото:Валерий Пацкан/Facebook)

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан уходит в отставку после того, как ему сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье в период его депутатства.

Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram.

«Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке», — отметил он.

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Другие подробности нардеп не сообщил.

Сам Пацкан пока не прокомментировал информацию об отставке.

24 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье бывшему нардепу, который на данный момент занимает руководящий пост в Счетной палате. В движении Чесно заявили, что речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

По данным следствия, с сентября 2017 года по март 2018 года тогда еще нардеп получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве. Установлено, что из государственного бюджета он незаконно получил более 117 тыс. гривен.

По данным Чесно, в собственности Пацкана есть квартира в новостройке в Печерском районе Киева.

Активисты отмечают, что проблемой по делу может стать то, что срок его давности истекает уже в марте 2023 года, поскольку Пацкану инкриминировано нетяжкое преступление. К этому времени детективы должны завершить расследование, а суд — принять окончательное решение.

Валерий Пацкан был нардепом 8 созыва Верховной Рады. С марта 2018 года — глава Счетной палаты Украины.

