У экс-нардепа нашли уникальный меч, доспехи и другие артефакты на миллионы долларов, которые могли украсть из музеев — ГБР 9 мая, 00:34 Коллекция исторических артефактов, найденных у Валерия Горбатова (Фото:ГБР)

В Госбюро расследований заявили, что нашли у бывшего народного депутата Валерия Горбатова коллекцию древних украинских артефактов.

Как сообщает пресс-служба ГБР, во время новых обысков в начале мая 2023 года у экс-нардепа и членов его преступной группы нашли в тайнике большую коллекцию древностей, которые тоже могли незаконно забрать из Музейного фонда Украины или найти при нелегальных раскопках. Речь о более чем 1000 артефактах периодов от бронзового века до позднего средневековья, среди них:



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уникальный гуннский меч, декорированный золотом и альмандинами ( драгоценными камнями), похожий на гуннскую диадему, которую российские оккупанты украли из Мелитопольского музея;

драгоценными камнями), похожий на гуннскую диадему, которую российские оккупанты украли из Мелитопольского музея; доспехи XVI—XIX в еков, в том числе шлемы польских гусар и иранские шлемы;

еков, в том числе шлемы польских гусар и иранские шлемы; монеты эпох от античности до позднего Средневековья;

византийская золотая иконка XI—XII в еков с изображением архангела Михаила;

еков с изображением архангела Михаила; античные и скифские древности;

иконы;

холодное оружие XIV—XIX в еков, Первой и Второй мировых воен;

еков, Первой и Второй мировых воен; мечи эпохи Великого переселения народов и так далее.

Артефакты передали на хранение в Национальный музей истории Украины. Для установления их культурной ценности и стоимости проведут экспертизы. Предварительно, эта коллекция вместе с обнаруженной ранее коллекцией Горбатова стоят миллионы долларов.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

В ГБР добавили, что также нашли при обысках документы о незаконной хозяйственной деятельности экс-нардепа в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донецкой области. По данным правоохранителей, Горбатов сбежал из Киева на оккупированные территории перед началом полномасштабного вторжения России. В начале 2000-х он возглавлял Совет министров АР Крым, также дважды был представителем президента Украины в Крыму.

В июне 2022 года в ГБР сообщили, что Горбатов подозревается в финансировании террористической организации «ДНР» и присвоении исторических артефактов, похищенных из крымских музеев и купленных у «черных археологов». В одном из его офисных помещений нашли более 6 тысяч исторических и культурных ценностей, в частности, скифские мечи, древние монеты, шлемы и посуду Трипольской культуры.