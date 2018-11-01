01 ноября 2018, четверг

Валерия Гонтарева: Конечно, мне угрожали физически

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Гонтарева: У меня была государственная охрана с октября 2014 года и пока меня не уволили
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Гонтарева: У меня была государственная охрана с октября 2014 года и пока меня не уволили

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала об угрозах в свой адрес во время работы на государство.

"Конечно, угрожали. У меня даже была государственная охрана с октября 2014 года и пока меня не уволили. Много разных видов угроз было, включая эти гробы", - ответила экс-глава НБУ на вопрос, угрожали ли ей физически.

Гонтарева также вспомнила о "недавнем заявлении Сергея Таруты", "который рассказывает, что Гонтареву надо посадить в тюрьму - это единственное место, где ценных свидетелей не убивают".

Она также сказала, что не согласилась бы стать главой Нацбанка "если бы я себе представляла уровень давления".

"По-моему, вся страна видела и гробы, которые приносили вооруженные люди к центральному входу НБУ, и мой дом, расписанный словами "убийца"", - вспоминает экс-глава НБУ о некоторых формах такого давления.

Напомним, 1 марта 2017 года активисты Нацкорпуса провели акцию протеста против российских банков под стенами Национального банка Украины. Они принесли с собой гроб, в который положили куклу с лицом Гонтаревой в тюремной робе.

6 апреля 2017 года появились фото разрисованного дома Гонтаревой. Их опубликовали в паблике Азова в соцсети ВКонтакте.

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время №40 от 1 ноября 2018 года

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