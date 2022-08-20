В Верховной Раде будет новый депутат от Слуги народа 20 августа, 17:52 В Раду зашла новая депутат от партии Слуга народа (Фото:Слуга народа/Facebook)

В Верховной Раде Украины будет работать новый депутат от партии Слуга народа — Валентина Короленко.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в субботу, 20 августа.

Там рассказали, что Артем Михайлюк — № 142 в избирательном списке политсилы — отказался от депутатского мандата. После него следующим по списку был № 144 — Дмитрий Ермоленко. Однако он в Раду тоже не вошел. Ермоленко направил ЦИК заявление об отказе от баллотирования и отмене его регистрации кандидатом в нардепы — комиссия его одобрила.

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Так в парламент зашла Валентина Короленко — № 145 в избирательном списке Слуги народа. Как сообщает движение ЧЕСНО, она родилась в 1984 году в Кривом Роге. По данным YouControl, человек с такими инициалами — сотрудница Днепропетровской таможни, главный госинспектор отдела таможенного оформления таможенного поста Кривой Рог.

В 2019 году Короленко баллотировалась в Раду IX созыва в списке партии Слуга Народа под № 145. На момент баллотирования была физическим лицом-предпринимателем, беспартийной.

Ротации произошли после того, как 27 июля Верховная Рада назначила нардепов от политсилы на новые должности — Андрея Костина генпрокурором, а Ольгу Совгирю — судьей Конституционного Суда, поясняет ЧЕСНО. Кроме Короленко, 2 августа ЦИК признала избранным народным депутатом Александра Васюка (№ 143 избирательного списка «слуг»).

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