Призывал к «референдуму»: ГБР задержало экс-депутата Одесского горсовета, которого подозревают в организации провокаций 2 мая 2014 года

Экс-депутата Одесского горсовета Валентина Чернова задержали 29 октября по подозрению в причастности к провокациям в Одессе в 2014 году (Фото: Офис генпрокурора)

Государственное бюро расследований задержало бывшего депутата Одесского городского совета , которого подозревают в причастности к провокациям, которые привели к гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом ГБР сообщает в пятницу, 31 октября.

По данным Украинской правды, речь идет о Валентине Чернове.

ГБР сообщает, что подозреваемый занимался антиукраинской деятельностью по заказу страны-агрессора России. В конце февраля 2014 года фигурант получил четкие указания от куратора из РФ для дестабилизации ситуации в Одессе. Он действовал в составе «координационного совета» вместе с известными российскими провокаторами.

В марте-апреле 2014 года экс-депутат получил информацию о планах захвата здания Одесского областного совета и указания из России по поддержке акции.

Также политик неоднократно публично призывал провести «референдум» об автономии Одесской области, заявлял о «дискриминации русского языка» и поддерживал аннексию Крыма, пишет Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, Чернов постоянно встречался с сотрудниками службы внешней разведки РФ, от которых получал соответствующие указания. Именно он во главе «координационного совета» организовал проведение на Куликовом поле в Одессе так называемого Антимайдана. Участники мероприятия инициировали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину о введении войск в Украину якобы для «защиты прав русскоязычных граждан».

Провокации привели к трагическим событиям в Одессе 2 мая.

Бывшего депутата горсовета задержали 29 октября 2025 года. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Чернову грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Он находится под стражей, добавляет ГБР.

2 мая 2014 года в результате столкновений между участниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, еще 250 — были травмированы.