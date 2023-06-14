ВАКС приговорил экс-судью Чауса к 10 годам тюрьмы 14 июня, 08:50 Николай Чаус (Фото:vru.gov.ua)

Коллегия Высшего антикоррупционного суда вынес приговор бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Он получил 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в среду, 14 июня.

Также ВАКС решил конфисковать имущество и лишил Чауса права занимать определенные должности в течение трех лет. Его задержали сразу в зале суда.

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Приговор можно обжаловать в течение 30 дней. Как пишет ЦПК, Чаус заявил, что будет подавать апелляцию.

Дело Чауса

В августе 2016 года Николая Чауса задержали по подозрению в получении взятки в $150 тысяч. Его поймали, когда он закапывал деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома.

Арестовать Чауса не смогли, потому что Верховная Рада не дала на это разрешение — он сбежал в Молдову. Бывшего судью объявили в национальный, а затем — в международный розыск.

В апреле 2021 года Чауса похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину. Ряд СМИ опубликовал расследование о том, что к похищению могут быть причастны люди, связанные с украинскими спецслужбами.

30 июля Чаус нашелся в Винницкой области. СБУ привезла его в Киев, а в НАБУ пытались ей помешать и требовали передать экс-судью им, заявляя, что он находится под следствием бюро. В СБУ ответили, что не похищали Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий.

Вечером 3 августа в НАБУ заявили о задержании Чауса в больнице Феофания (до этого он был под защитой СБУ). Ему вручили ходатайство о мере пресечения. 4 августа ВАКС отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест, обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

По словам адвоката Ростислава Кравца, у Чауса было два статуса — подозреваемого по делу о взятке, которое расследует НАБУ, и потерпевшего по делу о его похищении, которое расследует СБУ.

