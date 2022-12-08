ВАКС заочно арестовал экс-главу НБУ Шевченко

8 декабря, 18:31
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Постановление открывает путь для внесения Шевченко в базу Интерпола (Фото:REUTERS / Tetiana Bondarenko)

Постановление открывает путь для внесения Шевченко в базу Интерпола (Фото:REUTERS / Tetiana Bondarenko)

Высший антикоррупционный суд избрал заочное содержание под стражей для экс-главы Нацбанка Кирилла Шевченко, который находится в Австрии.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram.

Отмечается, что постановление открывает путь для внесения его в базу Интерпола, без которой невозможна экстрадиция Шевченко. В случае его возвращения в Украину, его должны задержать на границе и доставить в суд в течение 48 часов, отвечает ЦПК.

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На заседание 8 декабря Шевченко подал ходатайство по электронной почте и просил допустить его к участию через видеосвязь.

Защита предоставила новую медицинскую справку от 5 декабря, в которой говорилось о том, что Шевченко проходит медицинские процедуры на стационаре в клинике в Вене.

«Хотя из предоставленных документов следует, что Шевченко наоборот стало лучше, ведь раньше ему делали три инъекции лекарств в неделю, а сейчас делают только одну», — добавляет ЦПК.

По словам прокурора, Шевченко ничего не мешает в неделю между инъекциями приехать в Украину, тем более, что такие же процедуры можно сделать и в Киеве. В итоге суд отказал в участии Шевченко через видеосвязь.

Шевченко был назначен главой НБУ в июле 2020 года после того, как Яков Смолий внезапно ушел в отставку с этой должности, обвинив руководство страны в давлении на центробанк.

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До назначения на должность главы НБУ Шевченко с 2015 года возглавлял государственный Укргазбанк, а в 2014 году он был первым заместителем председателя правления Украгазбанка.

По данным САП, руководство Укргазбанка с 2014 по 2020 год использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания. По данным следствия, средства госбанка на сумму более 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НБУ ВАКС Кирилл Шевченко

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