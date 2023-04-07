ВАКС закрыл дело против нардепа Волынца за недостоверное декларирование 7 апреля, 16:34 Михаил Волынец (Фото:Михаил Волынец/Facebook)

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство против народного депутата, которого обвиняют в недостоверном декларировании имущества, в пятницу, 7 апреля. По данным Интерфакс-Украина, речь идет о представителе Батьківщини Михаиле Волынце.



Как говорится на сайте суда, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство нардепа. Волынца освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

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Годовую декларацию он подал в марте 2021 года. Дело поступило в суд в декабре 2022-го, а с 30 января 2023-го нардеп находился на лечении. В ноябре ему в больнице вручили обвинительный акт, а перед этим объявили в розыск.

«Срок давности совершения уголовного проступка, за который предусмотренное наказание менее строгое, чем ограничение свободы, составляет два года», — добавили в ВАКС.

По данным правоохранителей, Михаил Волынец внес недостоверные сведения в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн: не указал две машины, которые официально принадлежат его близким, а также доход гражданской жены почти на 95 тыс. гривен.

В апреле 2021 года журналисты программы Схемы выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, не указанным в декларации. Как установили расследователи, автомобиль зарегистрирован на Андрея Волынца, сына нардепа.