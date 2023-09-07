ВАКС взял одесского бизнесмена Кауфмана под стражу. Его подозревают в завладении международным аэропортом

7 сентября, 20:20
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Борис Кауфман (Фото:Odessa Media)

Борис Кауфман (Фото:Odessa Media)

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров избрал меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману по делу о присвоении дохода от аэропорта Одесса на 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

В Одессе разоблачили схему незаконного завладения Международным аэропортом. Бывшему мэру города вручили подозрение В Одессе разоблачили схему незаконного завладения Международным аэропортом. Бывшему мэру города вручили подозрение.

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Кауфман отправится в СИЗО с альтернативой залога в 268,4 миллионов гривен, хотя прокурор просил 992,4 миллионов. Срок действия меры пресечения — до 29 октября.

Если Кауфман внесет залог, то должен будет придерживаться ряда обязанностей, в том числе воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.


Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесса Борис Кауфман ВАКС

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