ВАКС взял одесского бизнесмена Кауфмана под стражу. Его подозревают в завладении международным аэропортом 7 сентября, 20:20 Борис Кауфман (Фото:Odessa Media)

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров избрал меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману по делу о присвоении дохода от аэропорта Одесса на 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.



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Кауфман отправится в СИЗО с альтернативой залога в 268,4 миллионов гривен, хотя прокурор просил 992,4 миллионов. Срок действия меры пресечения — до 29 октября.

Если Кауфман внесет залог, то должен будет придерживаться ряда обязанностей, в том числе воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.



