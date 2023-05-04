ВАКС отправил под стражу мэра Одессы Труханова 4 мая, 16:47 Предыдущее обращение Геннадий Труханов проигнорировал (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Высший антикоррупционный суд в четверг, 4 мая, постановил арестовать городского голову Одессы Геннадия Труханова на 60 суток с правом внесения залога в 13 млн грн по делу завода Краян. Об этом пишет Transparency International Ukraine в Telegram.

Юридическая советница Transparency International Ukraine Оксана Огиенко сообщила, что Труханова взяли под стражу в зале суда.

Это также подтвердила в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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25 апреля ВАКС избрал Труханову меру пресечения в виде 30,8 млн грн залога. Как пишет Transparency International Ukraine, мэр не внес этот залог, поэтому САП ходатайствовала об изменении меры пресечения на арест с альтернативой залога в 50 млн. ВАКС частично удовлетворил ходатайство и отправил Труханова под стражу с альтернативой залога в 13,4 млн грн.

Мэра Одессы обвиняют в завладении 92 млн грн из бюджета во время покупки здания завода Краян. В 2018 году суд отпустил его на поруки в то время нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор настаивал, что с тех пор обстоятельства изменились, и призывал усилить меру пресечения.

Центр противодействия коррупции сообщал, что с февраля 2022 года Труханов минимум шесть раз выезжал за границу, поэтому, по версии обвинения, «существует риск, что он может скрываться от суда за границей». Мэр заявил о политическом давлении со стороны САП и сказал, что он давал присягу и не собирается скрываться.