ВАКС избрал меру пресечения Трухину по делу о резонансном ДТП
Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года (Фото:скриншот відео/Українська правда/YouTube)
Во вторник, 20 сентября Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения исключенному из партии Слуга народа нардепу Александру Трухину по делу о резонансном ДТП.
Об этом сообщила САП в Telegram.
В ведомстве заявили, что по ходатайству детективов НАБУ, согласованному генеральным прокурором, следственный судья ВАКС «избрал меру пресечения народному депутату Украины IX созыва, который за „150 тысяч“ пытался подкупить патрульных полицейских».
В прокуратуре добавили, что суд частично удовлетворил вышеуказанное ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысяч гривен.
Кроме того, на нардепа были возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
- воздерживаться от общения с министром внутренних дел; руководителями Национальной полиции, Департамента патрульной полиции, управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции, руководителями и судебными экспертами национального научного центра Институт судебных экспертиз им. засл. Проф. М.С. Бокариус и свидетели по делу.
Срок действия обязанностей — до 20 ноября 2022 включительно.
Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысячами, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.
Позже в ГБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).
В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине Трухиным и которого признали виновным в ДТП, назначили штраф в размере 850 гривен.
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