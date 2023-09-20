ВАКС избрал меру пресечения нардепу, которую подозревают в продаже мужчинам разрешения на выезд из Украины 20 сентября, 19:17 Депутат СН Людмила Марченко, героиня видео от НАБУ с перебрасыванием взятки через забор (Фото:Слуга народа)

ВАКС в среду, 20 сентября, избрал меру пресечения действующему нардепу, которая подозревается в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Telegram.

20 сентября ВАКС избрал меру пресечения действующему народному депутату, которая, по данным следствия, вместе с помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам разрешении на выезд и внесение соответствующих сведений в систему Шлях.

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«На сегодняшний день установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тысяч долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы», — говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тысяч грн. САП отмечает, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом для этого преступления.

Также на указанную подозреваемому возложены следующие процессуальные обязанности:

11 июля НАБУ объявило о подозрении действующему нардепу, которая помогала мужчинам призывного возраста попасть в систему Шлях для пересечения границы. НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором зафиксированы переговоры фигурантов дела, переписка нардепа с помощницей и момент, на котором первая пытается выбросить взятку через забор своего частного дома. Речь шла о нардепе от Слуги народа Людмиле Марченко.

17 августа первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что Марченко частично ограничили в выполнении ее функций в президентской фракции, но Фракция Слуга народа пока не исключила ее из своих рядов.