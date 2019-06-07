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Вакарчук заявил о готовности работать в коалиции новой Рады при одном условии

Сегодня, 18:26
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Вакарчук заявил о готовности работать в коалиции новой Рады при одном условии - фото

Святослав Вакарчук/Facebook

Святослав Вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что его политсила готова войти в коалицию Верховной Рады нового созыва с партиями, которые разделяют ее принципы.

«Партия Голос, понимая все вызовы, готова к коалиции. Но только с теми силами, которые полностью разделяют наши принципы», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам Вакарчука, его партия может договориться по многим вопросам, за исключением антиевропейской и проолигархической позиций.

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Он пояснил, что Голос не будет в коалиции с партиями, которые не согласны, что украинский выбор — это Европа, которые будут защищать олигархов, не разделяют правило «закон — один для всех» и не хотят делать власть подотчетной народу.

Напомним, что 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Съезд партии Голос пройдет в субботу, 8 июня, на Старокиевской горке в Киеве.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Верховная Рада Святослав Вакарчук Партия Голос

Спецтема   Выборы в Раду

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