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Вакарчук заявил, что не будет поддерживать ни одного кандидата в президенты

Сегодня, 08:15
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Океан Эльзы / Okean Elzy

Вакарчук исключил свою поддержку любого кандидата в президенты

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты во время избирательной кампании.

В эфире телеканала ZIK он отметил, что исключает даже возможность говорить о поддержке кого-то из кандидатов.

"Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо больше - судьба государства", - сказал Вакарчук.

Накануне Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.

В течение длительного времени у Вакарчука как у потенциального кандидата на пост в президенты был достаточно высокий рейтинг. Однако он уклонялся от прямого ответа на вопрос об участии в выборах.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Святослав Вакарчук

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