Вакарчук заявил, что не будет поддерживать ни одного кандидата в президенты Сегодня, 08:15 1524 Цей матеріал також доступний українською Океан Эльзы / Okean Elzy Вакарчук исключил свою поддержку любого кандидата в президенты Океан Эльзы / Okean Elzy

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты во время избирательной кампании.

В эфире телеканала ZIK он отметил, что исключает даже возможность говорить о поддержке кого-то из кандидатов.



"Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо больше - судьба государства", - сказал Вакарчук.

Накануне Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.

В течение длительного времени у Вакарчука как у потенциального кандидата на пост в президенты был достаточно высокий рейтинг. Однако он уклонялся от прямого ответа на вопрос об участии в выборах.

