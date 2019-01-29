Вакарчук заявил, что не будет поддерживать ни одного кандидата в президенты
Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты во время избирательной кампании.
В эфире телеканала ZIK он отметил, что исключает даже возможность говорить о поддержке кого-то из кандидатов.
"Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо больше - судьба государства", - сказал Вакарчук.
Накануне Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.
В течение длительного времени у Вакарчука как у потенциального кандидата на пост в президенты был достаточно высокий рейтинг. Однако он уклонялся от прямого ответа на вопрос об участии в выборах.