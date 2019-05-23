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Вакарчук заявил, что будет заниматься музыкой, даже если пройдет в Раду

Сегодня, 22:21
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Вакарчук заявил, что будет заниматься музыкой, даже если пройдет в Раду - фото

НВ

Святослав Вакарчук

Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что будет давать концерты даже если пройдет в Верховную Раду.

Об этом сообщает Громадське.

«Я четко осознаю, если попадем в Верховную Раду, то основное время и усилия будут занимать политика и работа на благо людей. Но я оставляю за собой право писать музыку и иногда давать концерты», — сказал он.

По словам Вакарчука, для него было бы странным «изменить себе и перестать заниматься музыкой вообще».

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».



Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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