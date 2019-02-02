Вакарчук все прояснил, Зеленский все показал. Топ-5 цитат недели Сегодня, 07:05 621 Цей матеріал також доступний українською Святослав Вакарчук via Youtube Вакарчук прямо заявил, что не пойдет в президенты Святослав Вакарчук via Youtube

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Я не буду участвовать в президентских выборах 2019 года



Святослав Вакарчук, лидер группы Океан Ельзи, официально отказался от намерения баллотироваться на высший пост в стране

2. Я взял сразу четыре шапки. Отошел на 10 метров и понял, что взял мало



Игорь Шевченко, кандидат в президенты Украины, экс-министр экологии и природных ресурсов, похвастался в Фейсбуке тем, что приобрел несколько бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в Давосе

3. Скажу откровенно, вы очень популярный человек в Украине

Евгений Марчук, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, сделал комплимент президенту Беларуси Александру Лукашенко

4. Декларация рекордная. Я показал все, что у меня есть

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины и руководитель Студия Квартал 95, прокомментировал свою поданную в ЦИК декларацию о доходах

5. Украина сексуальная, и нас все хотят

Владимир Кличко, украинский боксер, во время выступления в Украинском доме в рамках Всемирного экономического форума в Давосе призвал инвестировать в экономику своей страны

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года.

