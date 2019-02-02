Вакарчук все прояснил, Зеленский все показал. Топ-5 цитат недели
Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.
1. Я
не буду участвовать в президентских выборах 2019 года
Святослав Вакарчук, лидер группы Океан Ельзи, официально отказался от намерения баллотироваться на высший пост в стране
2. Я
взял сразу четыре шапки. Отошел на 10 метров и понял, что взял мало
Игорь Шевченко, кандидат в президенты Украины, экс-министр экологии и природных ресурсов, похвастался в Фейсбуке тем, что приобрел несколько бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в Давосе
3. Скажу откровенно, вы очень популярный человек в Украине
Евгений Марчук, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, сделал комплимент президенту Беларуси Александру Лукашенко
4. Декларация рекордная. Я показал все, что у меня есть
Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины и руководитель Студия Квартал 95, прокомментировал свою поданную в ЦИК декларацию о доходах
5. Украина сексуальная, и нас все хотят
Владимир Кличко, украинский боксер, во время выступления в Украинском доме в рамках Всемирного экономического форума в Давосе призвал инвестировать в экономику своей страны
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года.