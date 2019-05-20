Вакарчук: Возлагать все свои надежды на президента — старая политика, с которой мы боремся 20 мая, 20:12 297 Цей матеріал також доступний українською Валерій Калниш via Facebook Святослав Вакарчук Валерій Калниш via Facebook

Возложение украинцами всех своих надежд на президента является одним из признаков старой политики, заявил в интервью Радио НВ лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

«Поскольку в 2014-м, как и в 2004 году, мы выбирали нового президента и общество возлагало на него все надежды, то я бы не хотел, чтобы мы делали ту же ошибку в году 2019-м. Мы слишком высокую цену заплатили, для того чтобы все надежды возлагать на нового президента — по-моему, это просто старая политика, против которой мы боремся», — сказал он.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью Радио НВ он уточнил, что его решение является окончательными на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.