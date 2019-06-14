Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Джуди Демпси
Ахиллесова пята Европы
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Вакарчук в прямом эфире поставил на место прокремлевского нардепа Мураева — видео

14 июня, 15:17
Цей матеріал також доступний українською
Вакарчук в прямом эфире поставил на место прокремлевского нардепа Мураева — видео - фото

Скриншот с видео Рада Шалом/YouTube

Мураев позволил себе снисходительное поведение в отношении присутствующих

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук, который намерен участвовать в выборах в Верховную раду со своей партией Голос, поставил на место прокремлевского нардепа Евгения Мураева.

Во время прямого эфира ток-шоу Право на владу бывший регионал и сторонник режима Виктора Януковича позволил себе снисходительное поведение в отношении присутствующих.

Помимо традиционных для российской пропаганды антиукраинских тезисов Мураева нахамил певице и телеведущей Софии Фединой.

Читайте также:

В Раде подрались нардепы из-за скандальных высказываний Мураева о Сенцове

Когда она спросила, что его партия намерена делать с патриотически настроенными украинцами, которые не разделяют его прокремлевских взглядов, нардеп ответил: «Живите!».

«Это просто хамство, когда человек так выступает перед микрофоном! „Живите“ и так далее — это и есть старая политика. Господин Мураев, вы можете перестать быть хамом? Просто станьте нормальным человеком! Что значит фраза: „Живите“?», — возмутился в ответ на это Вакарчук.

В свою очередь Мураев обвинил его в убийствах «тех, кто вас не устраивает».

Отметим, что это далеко не первый скандал, спровоцированный им на украинском телевидении.

Ранее Мураев заявлял, что Революция Достоинства была якобы «госпереворотом», а украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в РФ, он называл «террористом».

Кроме того, экс-регионал открыто отрицает российское вторжение в Украину и оккупацию РФ украинских территорий.

Теги:   Видео Сепаратисты Скандал Святослав Вакарчук Евгений Мураев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 00:10

img
В центре Киева прогремел взрыв
Страны

Сегодня, 10:09

img
В Гонконге во время массовых акций протеста погиб один человек
Политика

Вчера, 23:39

img
В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для досрочных выборов в Раду

ТОП 3

Политика

Сегодня, 08:30

img
Основатель клиники Борис, который в первой двадцатке Слуги народа, высказался о медреформе, Супрун и Комаровском
25247
Политика

Вчера, 08:30

img
Парламентская революция. Как две новые партии могут изменить состав Рады
8581
Политика

Сегодня, 00:45

img
Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео
6157

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной