Вакарчук в прямом эфире поставил на место прокремлевского нардепа Мураева — видео 14 июня, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Рада Шалом/YouTube Мураев позволил себе снисходительное поведение в отношении присутствующих Скриншот с видео Рада Шалом/YouTube

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук, который намерен участвовать в выборах в Верховную раду со своей партией Голос, поставил на место прокремлевского нардепа Евгения Мураева.

Во время прямого эфира ток-шоу Право на владу бывший регионал и сторонник режима Виктора Януковича позволил себе снисходительное поведение в отношении присутствующих.

Помимо традиционных для российской пропаганды антиукраинских тезисов Мураева нахамил певице и телеведущей Софии Фединой.

Когда она спросила, что его партия намерена делать с патриотически настроенными украинцами, которые не разделяют его прокремлевских взглядов, нардеп ответил: «Живите!».

«Это просто хамство, когда человек так выступает перед микрофоном! „Живите“ и так далее — это и есть старая политика. Господин Мураев, вы можете перестать быть хамом? Просто станьте нормальным человеком! Что значит фраза: „Живите“?», — возмутился в ответ на это Вакарчук.

В свою очередь Мураев обвинил его в убийствах «тех, кто вас не устраивает».

Отметим, что это далеко не первый скандал, спровоцированный им на украинском телевидении.

Ранее Мураев заявлял, что Революция Достоинства была якобы «госпереворотом», а украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в РФ, он называл «террористом».

Кроме того, экс-регионал открыто отрицает российское вторжение в Украину и оккупацию РФ украинских территорий.