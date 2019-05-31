Вакарчук рассказал о первом законопроекте, который предложит его партия в случае прохождения в Раду 31 мая, 11:58 Цей матеріал також доступний українською НВ Вакарчук рассказал о первых инициативах Голоса НВ

Законопроект о деолигархизации станет первым документом, который предложит партия Голос в случае прохождения в Верховную Раду.

Об этом рассказал украинский музыкант и лидер политической силы Святослав Вакарчук в интервью Ліга.net.

«Детали этого мы расскажем позже. Я за то, чтобы в Украине были успешные бизнесмены. Но я против касты неприкасаемых, которые играют по собственным правилам. Я против манипуляций в СМИ. Я против, чтобы олигархи использовали политиков и платили им зарплату», — пояснил музыкант.

Он добавил, что его партия будет «жестоко против этого бороться».

«Нам надо открыть Верховную Раду людям в прямом и переносном смыслах. Олигархи как явление должны исчезнуть», — резюмировал он.

Ранее Вакарчук заявлял, что партию финансируют несколько крупных бизнесменов и представители среднего бизнеса.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду.

