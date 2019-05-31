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Вакарчук рассказал о финансировании своей партии

31 мая, 04:10
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Вакарчук рассказал о финансировании своей партии - фото

Валерий Калныш via Facebook

Святослав Вакарчук

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что никто из олигархов не спонсирует его политическую силу.

В эфире телеканала 1+1 Вакарчук сообщил, что был первым, кто начал вносить свои деньги в Голос.

«Я вам обещаю, мы не собираемся работать и просить ничего, никакой поддержки, тем более финансовой, ни у одного из тех, кого считают олигархом», — заявил Вакарчук.

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Он отметил, что партию финансируют представители среднего бизнеса и «несколько более крупных бизнесменов».

Ранее сообщалось, что Вакарчук предложил волонтерам политической силы войти в списки для участия в выборах Верховной Рады.

Теги:   Святослав Вакарчук Партия Голос

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