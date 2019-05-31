Вакарчук рассказал о финансировании своей партии
Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что никто из олигархов не спонсирует его политическую силу.
В эфире телеканала 1+1 Вакарчук сообщил, что был первым, кто начал вносить свои деньги в Голос.
«Я вам обещаю, мы не собираемся работать и просить ничего, никакой поддержки, тем более финансовой, ни у одного из тех, кого считают олигархом», — заявил Вакарчук.
Он отметил, что партию финансируют представители среднего бизнеса и «несколько более крупных бизнесменов».
Ранее сообщалось, что Вакарчук предложил волонтерам политической силы войти в списки для участия в выборах Верховной Рады.