Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию Вчера, 03:30 4551 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Святослав Вакарчук REUTERS/Gleb Garanich

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что предвыборную кампанию его политсилы финансируют «десятки состоятельных людей», в том числе и он сам.

Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

«Уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, но которые очень далеко от олигархов, которые честно зарабатывают на свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес и готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент», — сказал лидер Голоса.

Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги.

Вакарчук заверил, что его партия не будет обращаться к олигархам «или тем, кого считают олигархом».

«Мы точно не собираемся брать ни единой копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги», — заявил он.

Он убежден, что предвыборная кампания будет стоить «в разы меньше», если делать ее «по честному и эффективно».

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.