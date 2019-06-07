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Вакарчук рассказал, как относится к ЛГБТ-сообществу, медицинскому каннабису и легализации проституции

Сегодня, 22:07
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Вакарчук рассказал, как относится к ЛГБТ-сообществу, медицинскому каннабису и легализации проституции - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Святослав Вакарчук

Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук, комментируя свое отношение к ЛГБТ и возможности легализации однополых браков, заявил, что Украина — страна равных прав и равных возможностей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«У нас страна равных прав и равных возможностей», — сказал он.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он использование каннабиса в медицинских целях, Вакарчук сказал, что «все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки».

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Относительно легализации проституции лидер Голоса заявил, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах, «если мы сделаем это, то все другие вопросы будут урегулированы».

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Съезд партии Голос пройдет в субботу, 8 июня, на Старокиевской горке в Киеве.

Теги:   Марихуана ЛГБТ Святослав Вакарчук

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