Вакарчук ответил на вопрос о своих связях с Пинчуком и Фридманом Сегодня, 09:46 5237 Цей матеріал також доступний українською НВ По словам Вакарчука, он не имеет связей ни с Пинчуком, ни с Фридманом НВ

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук рассказал, что его связывает с олигархом Виктором Пинчуком и российским бизнесменом Михаилом Фридманом.

В интервью LB.ua он заявил, что не имеет связей ни с Пинчуком, ни с Фридманом.



«С Пинчуком я общаюсь исключительно на две темы. Первая — относительно форума YES, вторая — по музею Холокоста Бабий Яр, мы входим в наблюдательный совет. На этом наше общение заканчивается», — отметил Вакарчук.

На вопрос о встречах с российским бизнесменом Фридманом он ответил, что в последнее время они встречаются «очень редко».

«Мы так же вместе в наблюдательном совете музея Бабьего Яра. И там только и встречаемся… Нас объединяет Львов. Ничего больше», — добавил он.

Комментируя свое частое появление на телеканалах ICTV, ТРК Украина, 1+1, которые принадлежат украинским олигархам, Вакарчук сказал, что «надо ходить туда, где нас слышат люди».

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.