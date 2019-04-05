Вакарчук призвал украинцев требовать у Зеленского и Порошенко конкретных ответов
Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук призвал украинцев требовать у кандидатов в президенты конкретных ответов на вопросы.
Об этом он сказал в своем обращении.
"Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл - формой. Требуйте у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения", - сказал Вакарчук.
По словам певца, все говорят о выборах, но на самом деле все говорят о том, будут дебаты или не будут, они состоятся, кто какие анализы при этом должен сдавать.
"Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала", - говорит лидер ОЭ.
"Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор?", - сказал Вакарчук.
Вакарчук отметил, что хотел бы от кандидатов в президенты услышать ответы на следующие вопросы:
Как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права.
Какая программа реформирования судебной системы?
Как они собираются возвращать домой наших военнопленных и политических заключенных, находящихся сейчас в российских тюрьмах?
Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс?
Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равным правилам для всех?
Каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?
1 апреля председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в Украине состоится второй тур президентских выборов.
Официально второй тур будет объявлен после обработки 100% протоколов с избирательных участков.
Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко по количеству голосов.