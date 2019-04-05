Вакарчук призвал украинцев требовать у Зеленского и Порошенко конкретных ответов 5 апреля, 22:12 4872 Цей матеріал також доступний українською НВ Святослав Вакарчук НВ

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук призвал украинцев требовать у кандидатов в президенты конкретных ответов на вопросы.

Об этом он сказал в своем обращении.

"Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл - формой. Требуйте у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения", - сказал Вакарчук.

По словам певца, все говорят о выборах, но на самом деле все говорят о том, будут дебаты или не будут, они состоятся, кто какие анализы при этом должен сдавать.

"Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала", - говорит лидер ОЭ.

"Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор?", - сказал Вакарчук.

Вакарчук отметил, что хотел бы от кандидатов в президенты услышать ответы на следующие вопросы:

Как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права.

Какая программа реформирования судебной системы?

Как они собираются возвращать домой наших военнопленных и политических заключенных, находящихся сейчас в российских тюрьмах?

Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс?

Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равным правилам для всех?

Каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?

1 апреля председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в Украине состоится второй тур президентских выборов.

Официально второй тур будет объявлен после обработки 100% протоколов с избирательных участков.

Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко по количеству голосов.