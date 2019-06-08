Вакарчук прибыл на съезд партии Голос. Он пройдет в Нацмузее истории Украины
Лидер политсилы Голос Святослав Вакарчук прибыл на съезд партии, который пройдет в Национальном музее истории Украины.
Об этом сообщает журналистка НВ Кристина Бердинских.
Перед началом съезда присутствующие почтили память погибших на Донбассе украинских военнослужащих, а также активистки Екатерины Гандзюк.
Ожидается, что после закрытой — рабочей — части съезда около 19:30 Вакарчук даст комментарий прессе, а в 20:00 состоится концерт его группы Океан Эльзы.
16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".
Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.