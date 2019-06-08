Вакарчук прибыл на съезд партии Голос. Он пройдет в Нацмузее истории Украины Вчера, 18:59 Цей матеріал також доступний українською Голос via Facebook Святослав Вакарчук Голос via Facebook

Лидер политсилы Голос Святослав Вакарчук прибыл на съезд партии, который пройдет в Национальном музее истории Украины.

Об этом сообщает журналистка НВ Кристина Бердинских.

Перед началом съезда присутствующие почтили память погибших на Донбассе украинских военнослужащих, а также активистки Екатерины Гандзюк.

Ожидается, что после закрытой — рабочей — части съезда около 19:30 Вакарчук даст комментарий прессе, а в 20:00 состоится концерт его группы Океан Эльзы.

16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.