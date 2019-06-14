Вакарчук пообещал обнародовать свою декларацию до выборов 14 июня, 04:36 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ Вакарчук надеется, что его однопартийцы последуют его примеру Наталья Кравчук / НВ

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук пообещал обнародовать свою декларацию за прошлый год до выборов в парламент.

Об этом он заявил в эфире программы Право на владу.

«Я лично точно опубликую. Уверен, что большинство — тоже. Мы сделаем это в рамках, во время, установленное Конституцией. Но я сделаю это как можно скорее. Я хочу показать всем пример», — заявил Вакарчук.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.