Вакарчук показал еще троих доноров партии Голос Сегодня, 12:00 Цей матеріал також доступний українською goloszmin.org Вакарчук показал, кто финансирует партию Голос goloszmin.org

Музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук представил еще троих доноров своей политической силы.

Как сообщает пресс-служба Голоса, спонсорскую поддержку партии осуществляют финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, соучредитель и генеральный директор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин, основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован.



Отмечается, что взносы они делают не от имени своих компаний, а как физические лица.

В пресс-службе Голоса подчеркнули, что партия принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на ее независимость, а также не поставят под сомнение репутацию политической силы.

Напомним, на прошлой неделе Вакарчук назвал трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании его политсилы.

В частности, Голос поддержали: инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.