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Вакарчук ответил на обвинения в схожести партийных цветов его политсилы с российским триколором

20 мая, 20:29
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Вакарчук ответил на обвинения в схожести партийных цветов его политсилы с российским триколором - фото

REUTERS / Gleb Garanich

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук ответил на обвинения в схожести партийных цветов его политсилы с цветами флага Российской Федерации.

«На самом деле цвета являются оранжевым и глубоко-синим, но мы воспринимаем и понимаем эту критику. Мы обязательно учтем замечания тех людей, которые нам [это] сказали, потому что для нас очень важно, чтобы такой ассоциации не возникало», — заявил он в интервью Радио НВ.

По словам Вакарчука, этот вопрос его партия рассмотрит в ближайшее время, однако кардинального ребрендинга не будет.

«Мы уверены в своей айдентике и знаем, почему она такая, но мы сделаем так, чтобы такой ассоциации не возникало. На самом деле, наши дизайнеры и наша креативная группа уже этим занимаются. Думаю, завтра-послезавтра [интервью записано в воскресенье, 19 мая, — Ред.] это будет [сделано]», — сказал он.

Также глава политсилы Голос объяснил значение выбранных цветов: по его словам, оранжево-коралловый цвет является очень естественным цветом для украинцев из-за бархатцев и традиционных украшений украинок, а темно-синий — «фундаментальный цвет, который дает настоящую основу».

«По моему мнению, это такое сочетание цветов, которое, собственно, нам символизирует, с одной стороны, украинскость, искренность, яркость, а с другой стороны — фундаментальность подхода», — заключил Вакарчук.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью Радио НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Святослав Вакарчук Партия Голос Критика Триколор Радио НВ

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