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Такие концерты были и будут. Вакарчук ответил на обвинения в подкупе избирателей

Вчера, 23:14
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Бесплатные концерты группы Океан Ельзи продолжатся и после выборов, отметил Вакарчук

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук считает некорректным сравнение концертов группы Океан Ельзи в период предвыборной кампании с подкупом избирателей «гречкой».

Об этом сказал Вакарчук заявил вечером в воскресенье, 30 июня, в эфире программы Факты недели на телеканале ICTV.

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«Разница в том, что мы не предлагаем кому-либо, кто не может попасть на концерты Океану Ельзи, специально попасть на них сейчас. Они открыты и свободны. Такие же, как были во время Майдана в Киеве, в Краматорске, Северодонецке, Мариуполе, когда мы давали эти открытые концерты на площадях или на стадионах бесплатно», — пояснил лидер партии Голос.

По словам Вакарчука, такие концерты «были до избирательной кампании и будут после нее, потому что это моя позиция».

«Людям нужно давать какие-то положительные эмоции», — отметил музыкант.

Он также заверил, что на бесплатных концертах его группы нет никакой политической агитации. По его словам, «это обычные концерты Океану Ельзи».

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16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

8 июня на съезде своей партии Вакарчук представил ее список.

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Теги:   Политические партии Агитация Досрочные выборы Досрочные выборы в ВР Партия Голос Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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