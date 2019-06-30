Такие концерты были и будут. Вакарчук ответил на обвинения в подкупе избирателей Вчера, 23:14 2050 Цей матеріал також доступний українською Голос via Facebook Бесплатные концерты группы Океан Ельзи продолжатся и после выборов, отметил Вакарчук Голос via Facebook

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук считает некорректным сравнение концертов группы Океан Ельзи в период предвыборной кампании с подкупом избирателей «гречкой».

Об этом сказал Вакарчук заявил вечером в воскресенье, 30 июня, в эфире программы Факты недели на телеканале ICTV.



«Разница в том, что мы не предлагаем кому-либо, кто не может попасть на концерты Океану Ельзи, специально попасть на них сейчас. Они открыты и свободны. Такие же, как были во время Майдана в Киеве, в Краматорске, Северодонецке, Мариуполе, когда мы давали эти открытые концерты на площадях или на стадионах бесплатно», — пояснил лидер партии Голос.

По словам Вакарчука, такие концерты «были до избирательной кампании и будут после нее, потому что это моя позиция».

«Людям нужно давать какие-то положительные эмоции», — отметил музыкант.

Он также заверил, что на бесплатных концертах его группы нет никакой политической агитации. По его словам, «это обычные концерты Океану Ельзи».

16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

8 июня на съезде своей партии Вакарчук представил ее список.