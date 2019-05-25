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Вакарчук назвал свою главную задачу в политике

Вчера, 17:14
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Вакарчук назвал свою главную задачу в политике - фото

Gleb Garanich/Reuters

Вакарчук назвал освобождение украинцев своим персональным заданием

Украинский музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук назвал своей главной задачей как политика освобождение украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах.

«Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание», — сказал он журналистам на Книжном Арсенале, пишет Интерфакс-Украина.

Вакарчук также рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока одел ему на руку браслет, который бы не давал забыть, что в заключении в России находятся украинцы.

«Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду — для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми», — резюмировал музыкант.

В России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

Кроме того, Россия удерживает 24 украинских моряков, которые были захвачены вместе с украинскими кораблями во время прохода через Керченский пролив. Все они признали себя военнопленными.

25 мая Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

Теги:   Россия Голос Политзаключенные Украинские моряки Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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