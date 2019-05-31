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Вакарчук назвал сумму личных средств, которую тратит на финансирование своей партии

31 мая, 09:41
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Вакарчук назвал сумму личных средств, которую тратит на финансирование своей партии - фото

НВ

Вакарчук тратит на партию Голос до 3 млн гривен личных средств

Украинский музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук тратит на финансирование своей политической силы несколько миллионов гривен личных средств.

«Несколько миллионов гривен, где-то два или три», — сказал он в интервью Ліга.net.

Музыкант добавил, что потратит на финансирование партии и все деньги, которые были выручены за концерт группы Океан Ельзы на ВДНХ.

«Мы — молодая партия, нам надо гораздо меньше денег, чем другим. Примерно 70−80 миллионов гривень. Эти деньги будут подъемными для нас и наших друзей. Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт 360 на ВДНХ потрачу на финансирование партии — и это будут достаточно большие средства — больше 2 млн грн», — уточнил он.

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Вакарчук также рассказал, что у партии есть около десяти состоятельных людей, которые присоединились к финансированию партии. Имена некоторых из них будут готовы озвучить уже на съезде политической силы.

«В ближайшее время мы будем готовы говорить о некоторых из них. Я считаю, что партия Голос должна показывать другим пример», — резюмировал он.

Ранее Вакарчук заявлял, что партию финансируют несколько крупных бизнесменов и представители среднего бизнеса.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".

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Также Вакарчук представил свою команду.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Финансирование Голос Святослав Вакарчук

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