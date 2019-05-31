Вакарчук назвал сумму личных средств, которую тратит на финансирование своей партии
Украинский музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук тратит на финансирование своей политической силы несколько миллионов гривен личных средств.
«Несколько миллионов гривен, где-то два или три», — сказал он в интервью Ліга.net.
Музыкант добавил, что потратит на финансирование партии и все деньги, которые были выручены за концерт группы Океан Ельзы на ВДНХ.
«Мы — молодая партия, нам надо гораздо меньше денег, чем другим. Примерно 70−80 миллионов гривень. Эти деньги будут подъемными для нас и наших друзей. Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт 360 на ВДНХ потрачу на финансирование партии — и это будут достаточно большие средства — больше 2 млн грн», — уточнил он.
Вакарчук также рассказал, что у партии есть около десяти состоятельных людей, которые присоединились к финансированию партии. Имена некоторых из них будут готовы озвучить уже на съезде политической силы.
«В ближайшее время мы будем готовы говорить о некоторых из них. Я считаю, что партия Голос должна показывать другим пример», — резюмировал он.
Ранее Вакарчук заявлял, что партию финансируют несколько крупных бизнесменов и представители среднего бизнеса.
Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".
Также Вакарчук представил свою команду.