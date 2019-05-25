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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Вакарчук назвал причину отказа баллотироваться в президенты Украины

Вчера, 18:15
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Вакарчук назвал причину отказа баллотироваться в президенты Украины - фото

REUTERS / Gleb Garanich

Вакарчук считает, что выборы в парламент пока важнее

Певец, лидер партии Голос Святослав Вакарчук объяснил, почему отказался от участия в выборах президента Украины.

Об этом он сообщил во время визита на Книжный Арсенал, передает Громадське.

На вопрос одного из посетителей, почему он не пошел в президенты, Вакарчук ответил: «Всему свое время. Сейчас парламент важнее».

Сегодня, 25 мая, на Книжном Арсенале в Киеве известные деятели зачитывали письма украинских политзаключенных в РФ.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

По результатам выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта и 21 апреля, победил шоумен Владимир Зеленский. Он набрал более 73% голосов избирателей. Это рекордный уровень поддержки в истории Украины.

Инаугурация президента прошла 20 мая.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Парламентские выборы Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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