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Вакарчук о ноте РФ относительно украинских моряков: Это ловушка, нужно ответить нестандартно

Вчера, 20:43
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НВ

Святослав Вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук отверг предложение РФ судить украинских моряков в Украине по российским законам и считает, что нужны «нестандартные» подходы для их освобождения.

Об этом Вакарчук сказал в эфире программы Факты тижня на телеканале ICTV в воскресенье.

«Я полностью поддерживаю кандидата от нашей партии на выборах Виктора Сороки (отец плененного моряка Василия Сороки — Ред.). Он отец ребенка, который переживает, но даже он понимает, что честь и достоинство тех моряков, которые сейчас в российских тюрьмах, это очень важно. Он сказал, что мы не можем вернуть наших детей как преступников», — цитирует Вакарчука Интерфакс-Украина.

Вакарчук добавил, что предложение РФ по возвращению моряков является ловушкой, «циничной и иезуитской позицией».

«Россия — опытный и циничный переговорщик, они могут использовать любую нашу слабость, в том числе, желание любой ценой получить легкую политическую победу и вернуть кого-то домой… нужно действительно искать нестандартные подходы, дипломатически оказывать давление. Нам нужен прямой разговор с Россией, но нам нужно всем быть вместе», — добавил он.

25 июня Россия направила посольству Украины в Москве ноту, в которой, среди прочего, предложено Киеву дать письменные гарантии того, что после освобождения моряков их судебное преследование будет продолжено.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такую идею"дипломатическим разводом".

По его словам, Москва пытается заставить официальный Киев, во-первых, признать совершение моряками уголовного преступления, во-вторых, признать правомерность судебного процесса над ними по законодательству РФ и, в-третьих, косвенно признать оккупацию Крыма.

27 июня Климкин обнародовал ноту России и ответ на нее украинского МИД в полном объеме. Глава МИД сделал это после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал Климкина за несогласование ответа Кремлю с главой государства.

Теги:   Украинские моряки Россия Святослав Вакарчук

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