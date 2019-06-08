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Вакарчук назвал ключевые миссии партии Голос в Раде

Вчера, 20:27
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Вакарчук назвал ключевые миссии партии Голос в Раде - фото

НВ/Кристина Бердинских

Вакарчук заявил, что идет в политику всерьез и надолго

Ключевыми вещами партии Голос после прохождения в Верховную Раду будут кардинальное обновление судебной системы и отстранение олигархов от политики.

Об этом сказал лидер политической силы Святослав Вакарчук,

«Это две ключевые миссии, которые нужно делать немедленно. С нашей командой мы создадим законопроекты, возможно — несколько», — пояснил он.

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Вакарчук также добавил, что не нужно забывать про реформу здравоохранения, которую нужно продолжать и которая еще требует большой поддержки.

«Мы также не должны забывать о том, что Украина хочет стать восточно-европейским тигром, а для этого нам нужны сильные наука, культура и инновации», — добавил лидер партии.

Он также заявил, что нужно помнить, что идет война, «и у нас есть оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым».

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«И мы не отдадим ни одного метра квадратного нашей территории никому. И мы должны наконец повернуться лицом к временно перемещенным лицам и к тем, кто пересекает линию разграничения», — сказал Вакарчук.

Он также отметил, что нельзя изменить украинскую политику, не изменив правила внутри Рады.

«Наша команда работает над тем, как улучшить и упростить работу парламента и открыть ее народу Украины», — резюмировал Вакарчук.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

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Теги:   Досрочные выборы в ВР Голос Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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