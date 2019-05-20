Вакарчук назвал главные приоритеты своей партии в сфере реформ 20 мая, 21:02 1453 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich REUTERS / Gleb Garanich

Для партии Голос наибольшим приоритетом является проведение судебной реформы, заявил в интервью Радио НВ лидер политсилы Святослав Вакарчук.

«У нас будут сбалансированные, но очень кардинальные решения. Я считаю, что начинать надо <...> с судебной системы. Если мы не создадим прозрачные правила игры, неотвратимость наказания; четкую, слаженную работу правоохранительных органов, об остальных реформах нечего и думать», — заявил он.

Также среди приоритетов работы его партии Вакарчук назвал создание конкурентной экономической среды и антимонопольных регуляторов, что поможет устранить монополии на рынке.

«Третья задача, которая тоже с ними [другими названными реформами, — Ред.] cвязана — сделать так, чтобы лишить олигархов влияния и контроля над информацией в стране», — добавил он, предложив запретить бизнесменам, чьи активы контролируют более 1% ВВП, владеть СМИ.

Другим решением вопроса владения олигархами медиа глава Голоса видит формирование наблюдательных советов, в которых владелец СМИ не может «обладать большинством» — его, по словам Вакарчука, должны составлять независимые эксперты.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью Радио НВ он уточнил, что его решение является окончательными на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.