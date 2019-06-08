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Вакарчук: На избирательную кампанию партии Голос уже собрано 80 миллионов гривен

Вчера, 21:02
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Вакарчук: На избирательную кампанию партии Голос уже собрано 80 миллионов гривен - фото

Святослав Вакарчук via Facebook

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук

К настоящему времени на избирательную кампанию партии Голос перед выборами в Верховную Раду уже собрано 80 миллионов гривен, заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук.

Об этом он заявил в рамках пресс-брифинга в субботу, 8 июня, передает журналистка НВ Кристина Бердинских.

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Напомним, 8 июня в помещении Национального музея истории Украины прошла официальная часть съезда политической партии Голос, в рамках которого были приняты пять протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Теги:   Парламентские выборы Партия Голос Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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