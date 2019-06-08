Вакарчук: На избирательную кампанию партии Голос уже собрано 80 миллионов гривен Вчера, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Святослав Вакарчук via Facebook Лидер партии Голос Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук via Facebook

К настоящему времени на избирательную кампанию партии Голос перед выборами в Верховную Раду уже собрано 80 миллионов гривен, заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук.

Об этом он заявил в рамках пресс-брифинга в субботу, 8 июня, передает журналистка НВ Кристина Бердинских.

Напомним, 8 июня в помещении Национального музея истории Украины прошла официальная часть съезда политической партии Голос, в рамках которого были приняты пять протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.