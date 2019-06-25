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«Нех*ен идти в парламент»: между Гриценко и Вакарчуком в эфире ток-шоу вспыхнула словестная перепалка — видео

Сегодня, 11:14
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«Нех*ен идти в парламент»: между Гриценко и Вакарчуком в эфире ток-шоу вспыхнула словестная перепалка — видео - фото

Скриншот с видео Телеканал ICTV/YouTube

Гриценко упрекнул Вакарчука в некомпетентности

Во время эфира политического ток-шоу между экс-министром обороны Анатолием Гриценко и лидером группы Океан Ельзи Святославом Вакарчуком, который со своей партией Голос идет на выборы в Раду, вспыхнула словестная перепалка.

Поводом стал упрек артиста в адрес старых политиков, которые, по его словам, вместо того, чтобы объединиться, «обливают друг друга дерьмом».

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В свою очередь Гриценко обвинил Вакарчука в популизме и некомпетентности.

«Никакого дерьма нет, есть оперирование фактами. Когда я задаю вам конкретный вопрос: назовите параметры бюджета — вы говорите общие фразы… Если вы не готовы оперировать конкретными цифрами, конкретными фактами, извините нех*ен идти ни в парламент, ни в правительство», — заявил он, призвав оппонента не становиться «коммунистом».

Ранее сообщалось, что во время прямого эфира Вакарчук «поставил на место» прокремлевского нардепа Евгения Мураева.

Теги:   Видео Скандал Анатолий Гриценко Святослав Вакарчук

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