«Нех*ен идти в парламент»: между Гриценко и Вакарчуком в эфире ток-шоу вспыхнула словестная перепалка — видео Сегодня, 11:14 6019 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Телеканал ICTV/YouTube Гриценко упрекнул Вакарчука в некомпетентности Скриншот с видео Телеканал ICTV/YouTube

Во время эфира политического ток-шоу между экс-министром обороны Анатолием Гриценко и лидером группы Океан Ельзи Святославом Вакарчуком, который со своей партией Голос идет на выборы в Раду, вспыхнула словестная перепалка.

Поводом стал упрек артиста в адрес старых политиков, которые, по его словам, вместо того, чтобы объединиться, «обливают друг друга дерьмом».

В свою очередь Гриценко обвинил Вакарчука в популизме и некомпетентности.

«Никакого дерьма нет, есть оперирование фактами. Когда я задаю вам конкретный вопрос: назовите параметры бюджета — вы говорите общие фразы… Если вы не готовы оперировать конкретными цифрами, конкретными фактами, извините нех*ен идти ни в парламент, ни в правительство», — заявил он, призвав оппонента не становиться «коммунистом».

Ранее сообщалось, что во время прямого эфира Вакарчук «поставил на место» прокремлевского нардепа Евгения Мураева.