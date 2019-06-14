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Вакарчук готов стать премьер-министром в случае необходимости — глава штаба

14 июня, 10:57
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Вакарчук готов стать премьер-министром в случае необходимости — глава штаба - фото

Святослав Вакарчук/Facebook

В команде Вакарчука много достойных людей — Клименко

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук готов возглавить украинское правительство в случае необходимости, заявила глава штаба политической силы Юлия Клименко.

«Если нужно будет занять премьерское кресло, то как Святослав Вакарчук, так и любой из нашей команды готов это сделать», — сказал она в интервью РБК-Украина.

По словам Клименко, в команде Голоса много достойных людей, которые могут идти в исполнительную власть.

«У нас есть excel-таблица, которая насчитывает две тысячи человек. Это наш кадровый резерв, где указано, что человек готов и может занять определенную должность. Если мы будем иметь какое-то влияние в исполнительной власти, мы будем готовы предложить достойных и конструктивных людей», — уточнила она.

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Комментируя нынешний состав Кабмина, глава штаба Голоса подчеркнула, что есть ряд достойных министров и заместителей, которые могут продолжать работу.

«Мы также считаем, что должны продолжаться такие реформы, как охраны здоровья. Будет ли это делать Ульяна Супрун, или кто-то другой — это уже вопрос параллельный. У нас нет претензий к министру финансов Оксане Маркаровой, которая, мне кажется, заняла свой пост в трудное время и выполняет функцию поддержания стабильности в государстве», — резюмировала Клименко.

Ранее о готовности занять премьерское кресло заявляли лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко и экс-президент Петр Порошенко.

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Теги:   Премьер-министр Святослав Вакарчук Досрочные выборы в ВР

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