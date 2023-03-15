«Мне не предлагали». Павел Климкин оценил инициативу Дмитрия Кулебы — открытый набор послов из-за кадрового голода 15 марта, 13:01 Эксклюзив NV Павел Климкин рассказал об историческом визите Байдена в Киев и соперничестве США с Китаем (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 13 марта объявил, что его ведомство впервые проведет открытый набор на должности послов в 21 стране на фоне кадрового голода и роста темпов «дипломатической экспансии» Украины.

Инициативу в эфире Radio NV оценил дипломат с 30-летним опытом, министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин.

«Это конкурс на лидеров страны за границей. Если он сработает (у меня есть в этом большой скепсис), но я искренне желаю этой идее стать успешной. Я вижу очень мало послов, которые пришли не из дипломатии и стали успешными, но есть прекрасные исключения», — говорит Климкин.

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В то же время он считает, что после года полномасштабной войны с Россией необходимо привлекать к внешнеполитической деятельности дипломатов, уже имеющих опыт:

«Сейчас эмоция, как она работала в начале войны, уже не работает. Нужна система аргументов, нужно линковать ее с эмоцией. Привлекать опытных людей — я двумя руками „за“. И призываю не оставлять вне поля внимания людей, которые могут сделать безумный вклад в международные отношения».

Также Климкин добавил, что ему не предлагали должность посла, но и соответствующих амбиций у него нет:

«Мне не предлагали. Считаю, что, имея независимое мнение и независимое видение, сейчас можно немало сделать. <...> Я стараюсь использовать и свои связи, и возможности влиять на разных пространствах в Европе и в незападном мире. С конца весны стараюсь работать очень много с азиатскими странами. Теперь и Африка, и Латинская Америка к этому добавляются. И эта работа очень сложная. <...> Но у меня нет никаких амбиций вернуться на дипломатическую службу. Но я знаю, что есть люди, <...> готовые разные предложения рассмотреть. И я призываю использовать всех, кто сегодня этого очень хочет».