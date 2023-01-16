«У них не получилось взять город в лоб». Боец с передовой о попытках россиян сменить тактику в битве за Бахмут и Соледар 16 января, 23:58 САУ Panzerhaubitze 2000 украинских военных неподалеку от Соледара, Донецкая область, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Россияне в своей попытке захватить Бахмут поняли, что не способны атаковать город «в лоб» и пытаются окружить его не считаясь с собственными потерями, рассказал Radio NV Владимир Назаренко, лейтенант, заместитель командира легиона Свобода.

«Ситуация очень напряженная. То, что хотел сказать: в последние несколько дней линия фронта не менялась. Это во-первых. Во-вторых, мы можем смело сказать: наемники повара Путина, кровавого диктатора, уже относительно потеряли свою боеспособность. Они сточили себя в бесконечных штурмах самого города Бахмут.

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Поняли бесперспективность взять нахрапом, в лоб, или каким-либо другим образом не получится и поэтому пытаются сейчас обойти его с юга и севера. То, что мы наблюдали и что, к сожалению, очень серьезные, очень сильные бои происходили и происходят в Соледаре. Продолжаются стычки за сам город. Так же и к югу от Бахмута – тоже очень серьезные стычки, постоянные бои происходят. Такова примерно ситуация", — рассказал Назаренко.

Оккупанты, по словам военного, фактически не успевают пополнять свои резервы на фоне темпов собственных потерь.

«Я уже об этом говорю второй день, потому что 77 процентов Вагнера – это около 30 тысяч потерянных. Они не успевают, не могут и не имеют возможности быстро пополнить свои ряды. Действительно, для них это проблема. И уже с позавчера мы наблюдаем, что началось какое-то внутреннее перемещение, ротация. То есть заходят бригады вооруженных сил России, разбитые под Херсоном, Харьковом, Ирпенем, которые пополнены этими дешевыми, наскоро мобилизованными, мало натренированными солдатами.

И это видно по их поведению: они становятся в большинстве случаев легкой мишенью. Но в целом враг не меняет тактику. Единственное, что гораздо больше сейчас обстрелов и применения артиллерии, по сравнению с тем же огромным количеством, как равняли Бахмут», — подытожил заместитель командира легиона Свобода.

Только за последние сутки, по данным Генштаба, на Бахмутском направлении огневого поражения оккупантов потерпели, в частности, Раздолевка, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Северное и Веселое Донецкой области. Всего же более 15 населенных пунктов.