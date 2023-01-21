Хотел на «дубайскую передовую». Нардепа Столара не выпустили из Украины — СМИ 21 января, 22:34 Вадим Столар (Фото:ОПЗЖ)

Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар, который недавно вернулся в Украину, пытался снова покинуть территорию государства, но его не выпустили, сообщил в субботу, 21 января, журналист Украинской правды Михаил Ткач в Facebook.

По данным источников журналиста, Столар «отправился на «дубайскую передовую», но ни 20-го, ни 21 января не смог пересечь границу и вернулся в Киев.

«Сейчас активно контактирует с представителями власти. Источники среди пограничников говорят, что по Столару стоит запрет на выезд», — написал Ткач.

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А вот нардеп Игорь Абрамович, который также прибыл недавно, смог снова выехать из Украины и вернуться в Монако. Как отмечает журналист, Абрамович был, в частности, в Ужгороде — на праздновании дня рождения мэра Харькова Игоря Терехова.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ Столар и Абрамович покинули территорию Украины. Позже журналисты УП нашли их на Лазурном берегу во Франции.

12 января Украинская правда сообщила, что они вернулись в Украину. Тогда издание указывало, что Столар и Абрамович планируют посетить заседание парламента, потому что могут остаться без депутатских мандатов.