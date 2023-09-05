Экс-нардепа Рабиновича объявили в розыск

5 сентября, 12:56
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Вадим Рабинович (Фото:wanted.mvs.gov.ua)

Вадим Рабинович (Фото:wanted.mvs.gov.ua)

Бывшего народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск. Соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел Украины.

В базе сказано, что Рабинович — «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».

Датой его исчезновения указано 26 июля 2023 года, место исчезновения не указано.

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1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

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26 июля Бюро сообщило Рабиновичу о подозрении в государственной измене.

По данным правоохранителей, он распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропаганду.

Заявления экс-нардепа в многочисленных выступлениях и интервью были, по оценке ГБР, «манипулятивны и вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины».

Вадим Рабинович был сопредседателем запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ и соратником прокремлевского политика Виктора Медведчука. С начала полномасштабной войны РФ против Украины находится за границей. 3 ноября 2022-го Рабиновича лишили депутатского мандата.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Розыск Вадим Рабинович ОПЗЖ Война России против Украины

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