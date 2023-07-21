Вместо Пристайко — Костин? Место посла в Великобритании может получить нынешний генпрокурор — источник NV 21 июля, 16:35 Уже экс-посол Вадим Пристайко (слева) и генпрокурор Андрей Костин (справа) (Фото:коллаж NV)

В парламенте говорят о том, что Вадима Пристайко, посла в Великобритании, уволили за критику в адрес президента, а его место может занять шеф ОГПУ Андрей Костин.



Генерального прокурора Андрея Костина могут назначить послом Украины в Великобритании вместо уволенного президентом сегодня Вадима Пристайко.

Об этом NV сообщил источник в парламенте.



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В Верховной Раде, по его словам, курсирует информация, что «могут назначить [вместо Пристайко] нашего генерального прокурора [Андрея Костина]».



NV обратилась к самому Костину с просьбой прокомментировать его возможное назначение на должность посла, однако ответа на момент публикации редакция не получила.



Еще два источника редакции в парламентском представительстве президентской партии Слуга народа (СН) не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.



Со своей стороны Александр Мережко, «слуга народа» и глава комитета ВР по вопросам внешней политики, лишь заявил NV, что ему неизвестны причины увольнения Пристайко.



В то же время опрошенные представители СН убеждены: посла отставили за недавнее интервью, в котором тот раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о благодарности министру обороны Британии Бену Уоллесу, назвав их «нездоровым сарказмом».



Один из источников NV в парламенте, приближенный к Банковой, заметил: Пристайко давно планировали заменить. Мол, от посла ожидали большей активности в работе на этой должности. «Но я так понимаю, что это [критика президента] уже было последней каплей», — добавил этот собеседник.



Высокопоставленный представитель отечественного министерства иностранных дел (МИД) в разговоре с редакцией не под запись заметил: увольнение посла действительно связано с критикой в адрес главы государства. Кроме того, по его словам, к Пристайко со стороны Банковой «была личная неприязнь», хотя вслух это и не звучало.



Напомним, перед прибытием на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля Зеленский резко раскритиковал страны Альянса. Глава государства подчеркнул, что они, по его словам, обсуждают формулировку относительно приглашения Украины, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.



В свою очередь Бен Уоллес заявил тогда, что Украине стоило бы больше благодарить Запад за оружие. Он рассказал, как в 2022 году приезжал в Украину, чтобы получить перечень необходимого оружия: «Знаете, мы не «Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список».

Зеленский отреагировал на эти слова, заявив, что поддержка Украины — это необходимость.

«Пусть он напишет мне, как меня нужно поблагодарить, чтобы мы полностью были благодарны… Можем утром просыпаться и лично благодарить», — заявил глава государства.

Позже Пристайко назвал «нездоровым сарказмом» такое заявление Зеленского. Но впоследствии уточнил, что Уоллес мог бы не выносить слова в публичное пространство, а лично пообщаться с ним.

«Саркастический комментарий британского министра об Amazon получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен», — отметил Пристайко.