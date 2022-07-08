Рада досрочно прекратила полномочия Новинского 8 июля, 15:32 По словам Вадима Новинского, он хочет сосредоточиться на «служении УПЦ» (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

Верховная Рада в пятницу, 8 июля, досрочно прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Его коллега от Голоса Ярослав Железняк написал, что за проголосовали 295 нардепов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения.

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6 июля Вадим Новинский заявил, что решил отказаться от депутатского мандата и «сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении УПЦ [московского патриархата] и восстановлении разрушенных храмов».

Российский бизнесмен Новинский получил украинское гражданство в 2012 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича. Народный депутат нескольких созывов, бывший член Партии регионов и представитель Оппоблока, деятельность которого 8 июня запретил суд. В 2019 году прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу от одного из районов Мариуполя.

В марте американский журнал Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров, в который попали семь украинцев, в том числе Новинский с состоянием $1,3 млрд.

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